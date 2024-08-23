В спортзале ОмГТУ простятся со скоропостижно умершим экс-ректором Косых. Он скончался 22 августа на 69-ом году жизни.
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В спортзале ОмГТУ простятся со скоропостижно умершим экс-ректором Косых. Он скончался 22 августа на 69-ом году жизни.