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С начала года пункты отбора на военную службу по контракту в Приамурье направили в войска ВВО несколько сотен человек

С начала года пункты отбора на военную службу по контракту в Приамурье направили в войска ВВО несколько сотен человек

Для принятия объективных кадровых решений пункты отбора граждан на военную службу по контракту в Восточном военном округе (ВВО) оснащены всем необходимым оборудованием.

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