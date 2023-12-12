Актуальные комм...
ГЛАВНАЯКОММЕНТАРИИПОЛИТИКАТРЕНДЫЭНЕРГЕТИКАОБЩЕСТВОКНИГАНОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Актуальные комментарии

11 739 подписчиков

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Отношения с Англией надо строить исходя из 2-х принципов, первый и основной - АНГЛИЧАНКАК ВСЕГДА И ВЕЗДЕ ГАДИТ. Второ...Трансформация под...
  • Олег Едаменко
    Уж не Суркову пасть разевать. Страна прекрасно помнит, благодаря кому на Донбассе началась война и кто отговорил Само...Сумерки на хуторе
  • Борис Цыперсон
    Что за малограмотные "аффтары" пошли: донор - тот кто даёт, а не тот кто получает.Усмирить русских ...

Трансформация подхода Британии к отношениям с Россией

Трансформация подхода Британии к отношениям с Россией

Осенью 2023 года британская внешняя политика пережила заметные кадровые изменения, коснувшиеся, в том числе, и её российского сегмента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Отношения с Англией надо строить исходя из 2-х принципов, первый и основной - АНГЛИЧАНКАК ВСЕГДА И ВЕЗДЕ ГАДИТ. Второй принцип вытекает из первого - ЧТО БЫ УСТРАНИТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ(ДЕРЬМО АНГЛИЧАНКИ), НЕОБХОДИМО УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ(САМУ АНГЛИЧАНКУ). Все, на этом варианты заканчиваются и в действие вступает математика - сколько необходимо ЯБЗ для того, что бы остров у западного побережья Европы прекратил свое существование. При чем остров не самый большой и на нем есть чему детонировать. То есть необходимо все это посчитать, с точностью до 3-го знака после запятой и обнародовать результаты в широком доступе, что бы и англосаксы с ними ознакомились. После этого посмотреть а будет ли АНГЛИЧАНКА ГАДИТЬ ДАЛЬШЕ, если будет, то привести РАСЧЕТЫ В ИСПОЛНЕНИЕ, если одумается, что вряд ли, то пусть живет, пока.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх