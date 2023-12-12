Трансформация подхода Британии к отношениям с Россией

АндрейБорков

Отношения с Англией надо строить исходя из 2-х принципов, первый и основной - АНГЛИЧАНКАК ВСЕГДА И ВЕЗДЕ ГАДИТ. Второй принцип вытекает из первого - ЧТО БЫ УСТРАНИТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ(ДЕРЬМО АНГЛИЧАНКИ), НЕОБХОДИМО УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ(САМУ АНГЛИЧАНКУ). Все, на этом варианты заканчиваются и в действие вступает математика - сколько необходимо ЯБЗ для того, что бы остров у западного побережья Европы прекратил свое существование. При чем остров не самый большой и на нем есть чему детонировать. То есть необходимо все это посчитать, с точностью до 3-го знака после запятой и обнародовать результаты в широком доступе, что бы и англосаксы с ними ознакомились. После этого посмотреть а будет ли АНГЛИЧАНКА ГАДИТЬ ДАЛЬШЕ, если будет, то привести РАСЧЕТЫ В ИСПОЛНЕНИЕ, если одумается, что вряд ли, то пусть живет, пока.