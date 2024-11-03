Как изменилась обстановка в зоне СВО за эту неделю

- Сколько техники ВСУ уничтожили наши бойцы? - Как операторы дронов следят за городами, подконтрольными Киеву? - Почему дроны противника всё реже залетают на нашу территорию? - Сколько населённых пунктов освободили ВС РФ за неделю? Об этом и не только расскажет Михаил Андроник в своей авторской рубрике «Буханка».