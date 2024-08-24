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Украина сжигает последние мосты

Украина сжигает последние мосты

  Почти одновременно с нападением ВСУ на Курскую область появились сообщения о том, что боевики, которыми командуют из Киева, там превращают в руины православные церкви.

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Комментарии
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Сергей
А чё язык в жопу засунул гадский папа пронумерованный?!?!?!?!
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18 час.
Сергей
Против православия - это все замутил папец католиков!!! Крыша всех пидаров!!!!!!!!
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18 час.
Геннадий Хрипунов
Их надо всех уничтожить ни кого в плен не брать - это будет самое справедливая месть .
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10 час.

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