Юрист Хаминский: фото паспорта паспорта в телефоне может оказаться у мошенников

Россиянам не следует хранить в телефоне фотографии паспорта и пересылать его через мессенджеры. Об этом руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал агентству "Прайм".
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