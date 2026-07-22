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Газета.ру

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Юрист Хаминский: фото паспорта паспорта в телефоне может оказаться у мошенников

Юрист Хаминский: фото паспорта паспорта в телефоне может оказаться у мошенников

Россиянам не следует хранить в телефоне фотографии паспорта и пересылать его через мессенджеры. Об этом руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал агентству "Прайм".

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