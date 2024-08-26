Два батальона ВСУ просто потерялись.Сегодня 2,3K прочитали Украинское командование потеряло связь со своими двумя мотопехотными батальонами, которые оказались в окружении российских войск в районе между населенными пунктами Нью-Йорк и Торецк.
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