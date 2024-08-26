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Два батальона ВСУ просто потерялись. Сводка СВО на утро 26 августа

Два батальона ВСУ просто потерялись. Сводка СВО на утро 26 августа

Два батальона ВСУ просто потерялись.Сегодня 2,3K прочитали Украинское командование потеряло связь со своими двумя мотопехотными батальонами, которые оказались в окружении российских войск в районе между населенными пунктами Нью-Йорк и Торецк.

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