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Андрей Коваленко о проблеме «Спартака»: «Даже сборной «Легенд» нужен лидер и организатор. Роль руководства просто огромная, здесь главный резерв»

Андрей Коваленко считает, что «Спартаку» нужен лидер в руководстве.  – В свое время, как армеец Москвы, прошел через главные дерби страны – против «Спартака» и «Динамо».

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