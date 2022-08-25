Экономист Остапкович оценил идею введения «горячего стажа» для восстанавливающих Донбасс

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал предложение луганского промышленника, председателя совета директоров группы компаний «Маршал», члена генсовета «Деловой России» Сергея Горохова приравнять сотрудников российских предприятий, командированных на восстановление промышленности, социальных объектов и инфраструктуры ЛНР и ДНР, к занятым на работе в тяжёлых условиях.