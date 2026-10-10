Повреждены суда в Азове и жилые дома, есть раненые: что известно о атаке БПЛА 10 октября

В результате атаки БПЛА повреждены два судна в Азовском море, шесть человек пострадали в Ростове, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
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