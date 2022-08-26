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Бломквист о роли 1-го номера «Питтсбурга»: «Могу конкурировать с Джерри и Десмитом. Возможно, не прямо сейчас»

Йоэль Бломквист уверен, что сможет претендовать на роль первого номера «Питтсбурга».  20-летний финский вратарь провел минувший сезон в «Кярпяте» (20 игр, 94,0% отраженных бросков, 1,32 коэффициент надежности, в плей-офф – 7 игр, 95,0%, 1,1).

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