Бломквист о роли 1-го номера «Питтсбурга»: «Могу конкурировать с Джерри и Десмитом. Возможно, не прямо сейчас»

Йоэль Бломквист уверен, что сможет претендовать на роль первого номера «Питтсбурга». 20-летний финский вратарь провел минувший сезон в «Кярпяте» (20 игр, 94,0% отраженных бросков, 1,32 коэффициент надежности, в плей-офф – 7 игр, 95,0%, 1,1).
Йоэль Бломквист уверен, что сможет претендовать на роль первого номера «Питтсбурга». 20-летний финский вратарь провел минувший сезон в «Кярпяте» (20 игр, 94,0% отраженных бросков, 1,32 коэффициент надежности, в плей-офф – 7 игр, 95,0%, 1,1).
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