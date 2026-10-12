Верховный суд отменил лишение прав водителя, который утверждал, что не был за рулем

Верховный суд России отменил решения нижестоящих судов по делу жителя Нижегородской области, которого лишили водительских прав за отказ пройти медицинское освидетельствование.
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