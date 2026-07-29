«Адские санкции» раскололи Конгресс, законопроект может зависнуть

Законопроект о введении так называемых «адских санкций» против России, который накануне прошёл процедурное голосование в Сенате США, столкнулся с серьёзными политическими препятствиями: значительная часть демократов в Палате представителей не готова поддержать инициативу в её нынешнем виде.
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