В Москве 132 арендатора были освобождены от оплаты обеспечительного платежа

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице с 2022 года от оплаты обеспечительного платежа за аренду нежилых помещений при продлении договора освободили часть предпринимателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии