Два юных российских пианиста стали обладателями гран-при Grand Piano Competition

На заключительном концерте IV Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition, проходившем в Концертном зале имени Чайковского, жюри присудило два гран-при российским пианистам Льву Бакирову и Кириллу Роговому.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии