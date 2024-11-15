Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп пообещал «очень усердно работать» над завершением конфликта на Украине

Трамп пообещал «очень усердно работать» над завершением конфликта на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал очень усердно работать над завершением украинского конфликта.

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Комментарии
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Андрей
Не перетрудился бы...
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16 час.
Дмитрий Гурин
Чего-то много обещает решать наболевших проблем и все разом....... ну звиздеть не вагоны разгружать................
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13 час.

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