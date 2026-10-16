АО «Мосводоканал» приняло участие в международном форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН) в составе экспозиции Комплекса городского хозяйства на объединенном стенде Правительства Москвы.
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