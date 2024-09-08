На территории Самарской области продолжается акция «Внимание, дети! Дорога в школу!»

В Новокуйбышевске в рамках региональной профилактической акции «Внимание, дети! Дорога в школу!», направленной на снижение уровня дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, сотрудники Госавтоинспекции провели на оживленных перекрестках города мероприятие с юными пешеходами.