На территории Самарской области продолжается акция «Внимание, дети! Дорога в школу!»

В Новокуйбышевске в рамках региональной профилактической акции «Внимание, дети! Дорога в школу!», направленной на снижение уровня дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, сотрудники Госавтоинспекции провели на оживленных перекрестках города мероприятие с юными пешеходами.
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