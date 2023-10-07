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WAFA: в Палестине на чрезвычайном заседании заявили о праве на самооборону

WAFA: в Палестине на чрезвычайном заседании заявили о праве на самооборону

Президентом Палестины Махмудом Аббасом было проведено неотложное совещание с несколькими официальными лицами, в ходе которого было подчёркнуто, что палестинцы имеют право на самооборону от израильской армии и поселенцев.

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