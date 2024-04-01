Соловьев очередной раз перешел красные линии. Обидные слова в адрес Белгородцев могут стоить ему карьеры

Ольга Максимова

такой же вопрос - в Москве погибли - это трагедия , все объединились , а в Белгороде - ??? Разве белгородцам легко ??? ... почему такое разделение .. там люди просто живут под обстрелами ... получается , что так и есть , Москва - отдельно "государство" ...