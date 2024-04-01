Соловьев очередной раз перешел красные линии. Обидные слова в адрес Белгородцев могут стоить ему карьеры

Вчера 3,7K прочитали В сети активно обсуждается громкий скандал, который может негативно сказаться на репутации известного пропагандиста Владимира Соловьева, если не стать причиной его карьерного провала.
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