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Добрый Мир

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Соловьев очередной раз перешел красные линии. Обидные слова в адрес Белгородцев могут стоить ему карьеры

Соловьев очередной раз перешел красные линии. Обидные слова в адрес Белгородцев могут стоить ему карьеры

Вчера 3,7K прочитали В сети активно обсуждается громкий скандал, который может негативно сказаться на репутации известного пропагандиста Владимира Соловьева, если не стать причиной его карьерного провала.

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Комментарии
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Ольга Максимова
такой  же вопрос - в Москве погибли - это трагедия , все  объединились , а в Белгороде - ??? Разве белгородцам легко ???  ... почему такое разделение .. там люди просто живут  под обстрелами ... получается , что  так и есть , Москва - отдельно &quot;государство&quot;  ...
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