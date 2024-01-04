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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие танковых подразделений ЦВО обучаются новым тактическим приемам на тыловом полигоне в зоне СВО

Военнослужащие танковых подразделений ЦВО обучаются новым тактическим приемам на тыловом полигоне в зоне СВО

На занятиях экипажи танков Т-90М «Прорыв» обучаются приемам вождения, скоростного маневрирования, прикрытия и работы с закрытых огневых позиций, после чего совершая тактический маневр выходят на стрельбу прямой наводкой.

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