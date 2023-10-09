Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Нетаньяху обещает завоевать Газу. Но что делать после оккупации?

Нетаньяху обещает завоевать Газу. Но что делать после оккупации?

Израильская армия готовится к наземной операции против сектора Газа, контролируемого «Хамас». У Нетаньяху нет выбора: он сталкивается с решительными требованиями о наступлении, чтобы уничтожить гнездо терроризма.

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