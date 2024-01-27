Рецепты вторых блюд 45

Тосты с яичным салатом Приготовьте такие тосты с яйцом в дорогу - это вкусно и удобно! яйца, сыр, чеснок, майонез, зелень, соль, перец чёрный молотый, хлеб для тостов Запеченная картошка с сыром и чесночным маслом Вкусная и ароматная картошка с сыром и чесноком, запеченная в духовке.