Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ» Сегодня на юго-востоке Узбекистана, в древнем городе Самарканд начал свою работу Всемирный саммит «Инвестиции в благополучие детей: путь к устойчивому и справедливому развитию для будущих поколений».