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Польша обещает Украине 100 млн на боеприпасы, но еще не перевела денег по прежним обещаниям

Польша обещает Украине 100 млн на боеприпасы, но еще не перевела денег по прежним обещаниям

Польша выделит 100 млн евро на закупку боеприпасов для ВСУ. Такое обещание дал в Киеве министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, сообщает украинский МИД.

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