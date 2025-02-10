РФ рассматривает работу группы "Друзья мира", которую китайские и бразильские власти создали для поиска путей урегулирования конфликта на Украине, как сигнал западным странам о неприемлемости предвзятых подходов к решению данной проблемы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии