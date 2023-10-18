В Санкт-Петербурге беременная женщина получила травму позвоночника после ДТП на пешеходном переходе

Что говорят врачи о состоянии ребёнка.В Санкт-Петербурге утром 17 октября у дома 24 по Большому Сампсониевскому проспекту 38-летняя автомобилистка на автомобиле KIA поворачивала на Выборгскую улицу с Евпаторьевского переулка и не заметила пешехода.
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