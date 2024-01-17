Второй иск к Ивлеевой на 1 млрд поступил в суд

Истцы требуют перечислить деньги на помощь бойца СВО.фото: t.me/ivleeva360--> Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск о компенсации морального вреда к блогеру Анастасии Ивлеевой на 1 млрд рублей после «голой» вечеринки.
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