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Второй иск к Ивлеевой на 1 млрд поступил в суд

Второй иск к Ивлеевой на 1 млрд поступил в суд

Истцы требуют перечислить деньги на помощь бойца СВО.фото: t.me/ivleeva360--> Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск о компенсации морального вреда к блогеру Анастасии Ивлеевой на 1 млрд рублей после «голой» вечеринки.

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