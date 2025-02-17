Утратившему легитимность президенту Украины Владимиру Зеленскому не место у руля страны. Не заслуживают сохранить свои посты и ближайшие сторонники украинского лидера, на плечах которых лежит ответственность за годы конфликта.
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