На месте бывшего завода "МиГ" построят детсады, школы и поликлинику — Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах реорганизации территории бывшего завода "МиГ".Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём Телеграм-канале о подписании договора с инвестором о реорганизации территории бывшего завода "МиГ" в Беговом районе столицы.