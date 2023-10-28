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На месте бывшего завода "МиГ" построят детсады, школы и поликлинику — Собянин

На месте бывшего завода "МиГ" построят детсады, школы и поликлинику — Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах реорганизации территории бывшего завода "МиГ".Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём Телеграм-канале о подписании договора с инвестором о реорганизации территории бывшего завода "МиГ" в Беговом районе столицы.

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