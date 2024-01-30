У русских фигуристов отобрали командное золото Пекина

Решение было принято из-за положительно допинг-пробы Валиевой – ISU.Команда русских фигуристов, завоевавшая золотые медали на Пекинской Олимпиаде 2022 года в командном первенстве, была лишена главных наград.
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