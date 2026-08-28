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Царьград

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У него есть тайна: Найден новый владелец номера пропавшего Усольцева

У него есть тайна: Найден новый владелец номера пропавшего Усольцева

Почти год назад целая семья бесследно растворилась в глухой тайге. Пока следствие заходит в тупик, в деле всплывает неожиданный поворот: один из телефонов исчезнувшего главы семьи оказался у совершенно постороннего человека из Петербурга.

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