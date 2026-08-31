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Регионы России

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В обновлении драйвера Nvidia GeForce выявлена проблема с мерцанием мониторов

В обновлении драйвера Nvidia GeForce выявлена проблема с мерцанием мониторов

Проверка показала, что проблема затрагивает мониторы, работающие в 8-битном режиме. Решается она путем ручного переключения в 10-битный режим, что устраняет мерцание.

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