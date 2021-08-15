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Пение народных песен поможет восстановить легкие после COVID

Пение народных песен поможет восстановить легкие после COVID

Руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала, что переболевшим коронавирусом людям, для восстановления легких, может помочь протяжное пение.

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