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МВД назначило проверку из-за помогавших обманывать бойцов СВО в Шереметьево полицейских

МВД назначило проверку из-за помогавших обманывать бойцов СВО в Шереметьево полицейских

Руководство управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу назначило проведение служебной проверки в связи с арестом троих полицейских, помогавших банде таксистов обманывать участников специальной военной операции (СВО) в московском аэропорту Шереметьево.

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