Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Забавные новости

Новость первая. Мистическая Калифорния. Калифорния - это просто удивительный штат. Солнце, океан, огромные деньги и самое торжественное торжество демократии! Даже на фоне остальных штатов США Калифорния выделяется своей демократичностью и ревностным следованием прогрессивной повесточке.

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