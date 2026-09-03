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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василевский – лучший вратарь России в прошлом сезоне по версии журналистов, Сорокин – 2-й, Шестеркин – 4-й, Бобровский – 6-й («СЭ»)

Андрей Василевский  занял первое место в голосовании «Спорт-Экспресса» на звание лучшего российского вратаря по итогам прошлого сезона.

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