Храм в честь святителя Тихона на улице Вилиса Лациса введут в эксплуатацию до конца года

Ещё два православных храма на территории СЗАО готовы к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщил депутат Госдумы, советник Патриарха по вопросам строительства Владимир Ресин на совещании, в котором приняли участие сотрудники Стройкомплекса столицы и представители РПЦ.