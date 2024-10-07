Поздравление с Днем учителя от руководства района.

Уважаемые учителя, работники образования и ветераны педагогического труда!Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем учителя!Своим неустанным трудом и постоянным творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего дня.
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