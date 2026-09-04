Грозит ли верующему болезнь за согрешение перед Господом

Многие люди, столкнувшись с тяжёлой болезнью или неожиданными жизненными испытаниями, задаются непростым вопросом: почему это произошло именно со мной? В религиозном сознании нередко возникает мысль, что недуг может быть следствием совершённых ошибок или наказанием за грехи.