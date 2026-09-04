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Пронедра

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Грозит ли верующему болезнь за согрешение перед Господом

Грозит ли верующему болезнь за согрешение перед Господом

Многие люди, столкнувшись с тяжёлой болезнью или неожиданными жизненными испытаниями, задаются непростым вопросом: почему это произошло именно со мной? В религиозном сознании нередко возникает мысль, что недуг может быть следствием совершённых ошибок или наказанием за грехи.

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