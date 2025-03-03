Расчеты самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) в составе группировки войск «Север» уничтожили боевую технику, артиллерийские орудия и пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также сорвали подвоз боеприпасов противника в приграничном районе Курской области.
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