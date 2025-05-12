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Внезапно, Samsung Galaxy S25 FE получит процессор MediaTek — СМИ

Внезапно, Samsung Galaxy S25 FE получит процессор MediaTek — СМИ

Galaxy S25 FE, вероятно, станет упрощенной версией флагманской серии S25, сохранив доступную цену. Однако, помимо возможного апгрейда чипсета, других значительных улучшений по сравнению с S24 FE не ожидается.

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