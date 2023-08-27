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Баес после двух титулов подряд: «Приятно иметь такую уверенность в себе, но сейчас мне нужно думать о восстановлении»

Он победил в Китцбюэле, потом пропустил «Мастерсы» в Северной Америке, а на этой неделе взял титул в Уинстон-Сейлеме.

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