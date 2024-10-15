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Рогов: дрон-камикадзе ВСУ атаковал рыбный завод в Запорожской области

Рогов: дрон-камикадзе ВСУ атаковал рыбный завод в Запорожской области

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что в городе Каменка-Днепровская Запорожской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал рыбный завод, причинив множественные травмы и переломы сотруднице предприятия.

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