Copenhagen Post: фрегат ВМФ РФ обстрелял сигнальными ракетами датский военный вертолет

Российский фрегат якобы выпустил две сигнальные ракеты по датскому военному вертолету в международных водах у берегов Дании, едва не попав в него.
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- Врач-мигрант четы...
- Врач-мигрант четы...
- Врач-мигрант четы...
Если ТУ 160 "ковровым" бомбометанием "сотрут" Славинск и Краматорск, то ВСЕ "ЗАТКНУТСЯ"!!!!
Не хер фотографировать....
"...Министр обороны Йеппе Бруус отдельно сообщил, что Копенгаген вызовет российского посла для обсуждения инцидента..."
Хорошо, чтобы и наш посол пришёл с СХТ-40 в кармане
Если это правда, то - Ура!
Жаль, что на нашем корабле не было "глушилок"
сбивать надо было !
"Вертолет выполнял плановый полет для фотографирования российского судна" (цы)
А российское судно выполняло плановые стрельбы по воздушной цели, выполняющей то ли плановый полёт для фотографирования, то ли внеплановый для чего-то ещё. Какие такие-сякие претензии? Заявку датцы не подавали, у секретаря не записывались; откуда мы чево знаем, что там у йих на уму?? Носовому а-гонь.
Боевой корабль не сучка, обнюхивать его опасно для гениталий натовского паскудного кобелька ... (((
Жаль что ракеты были просто сигнальными...
В международных водах, неизвестное воздушное корыто облетает корабль ВМФ России - очень даже похоже на военное пиратское нападение, включается правило самообороны.
Благо ЕС само создало себе репутацию пиратского сообщества!