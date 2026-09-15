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Copenhagen Post: фрегат ВМФ РФ обстрелял сигнальными ракетами датский военный вертолет

Copenhagen Post: фрегат ВМФ РФ обстрелял сигнальными ракетами датский военный вертолет

Российский фрегат якобы выпустил две сигнальные ракеты по датскому военному вертолету в международных водах у берегов Дании, едва не попав в него.

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Профиль пользователя Виктор Луговой
Виктор Луговой

"Вертолет выполнял плановый полет для фотографирования российского судна" (цы)
А российское судно выполняло плановые стрельбы по воздушной цели, выполняющей то ли плановый полёт для фотографирования, то ли внеплановый для чего-то ещё. Какие такие-сякие претензии? Заявку датцы не подавали, у секретаря не записывались; откуда мы чево знаем, что там у йих на уму?? Носовому а-гонь.

Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемо

Жаль что ракеты были просто сигнальными...
В международных водах, неизвестное воздушное корыто облетает корабль ВМФ России - очень даже похоже на военное пиратское нападение, включается правило самообороны.
Благо ЕС само создало себе репутацию пиратского сообщества!