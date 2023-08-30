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Беллингем – лидер гонки бомбардиров Ла Лиги, хотя тотал голов был выставлен на 7,5. Коэффициент на итоговую «бутсу» упал

Англичанин в трех стартовых турах чемпионата Испании забил 4 мяча. Букмекеры явно недооценилили Джуда Беллингема, выставив перед стартом сезона равновесный тотал в 7,5 гола.

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