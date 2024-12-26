В Хакасии полицейские и общественники присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

Уже много лет Черногорская школа-интернат находится под патронажем городской полиции. В преддверии любимых новогодних праздников в гости к воспитанникам учреждения приехали руководитель подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по г.
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