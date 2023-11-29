В Керченском проливе во время "шторма века" столкнулись три корабля

Никто из моряков не пострадал, через некоторое время суда смогли разойтись.Момент столкновения трёх кораблей в Керченском проливе во время "шторма века", обрушившегося на Азово-Черноморское побережье Краснодарского края в конце минувшей недели, опубликовал ряд Telegram-каналов.
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