В Керченском проливе во время "шторма века" столкнулись три корабля

Никто из моряков не пострадал, через некоторое время суда смогли разойтись.Момент столкновения трёх кораблей в Керченском проливе во время "шторма века", обрушившегося на Азово-Черноморское побережье Краснодарского края в конце минувшей недели, опубликовал ряд Telegram-каналов.