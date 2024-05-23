Человек, ИИ, закон: как в России будут регулировать искусственный интеллект

В Совфеде обсудили законодательное регулирование искусственного интеллекта в России. Вопрос, как относиться к ИИ, что именно загонять в законодательные рамки и насколько жесткие нормы принимать в отношении искусственного интеллекта, пока не изведан и требует новых решений.
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