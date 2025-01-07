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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прохазка сказал, как бы он поступил на месте Хилла в момент стычки с Перейрой в зале: «Погнали драться»

«Что бы я сделал на месте Хилла? Сказал бы: «Погнали драться», − сказал полутяжеловес UFC Иржи Прохазка, который 19 января подерется с Джамалом Хиллом на UFC 311.

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